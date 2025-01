SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) – SAFE S.p.A., azienda leader nella distribuzione e compressione di gas naturale, biometano e idrogeno, annuncia con entusiasmo la firma di un accordo con Agrobiofert S.r.l., impresa agricola siciliana nota per l’adozione di soluzioni sostenibili per le colture tipiche del territorio, come agrumi, cereali e ortofrutta.

L’intesa prevede la fornitura di un cabinato da 30 piedi, contenente due compressori

idraulici ad alta efficienza che con 3 stadi di compressione combinati ci consentono di

raggiungere una pressione di 450 bar. La soluzione, progettata e prodotta interamente in

Italia, include anche quadri di logica, comandi, e i sistemi di raffreddamento. Grazie alla

sua configurazione duplex, il sistema garantisce continuità operativa: ciascun

compressore è in grado di funzionare indipendentemente, riducendo al minimo i rischi di

fermo impianto.

Inoltre, i compressori idraulici consentono di modulare la quantità di idrogeno senza la

necessità di utilizzare inverter, sfruttando il proprio circuito idraulico, fornendo una

maggiore efficienza e semplicità operativa. Questi compressori ottimizzeranno la gestione dell’idrogeno prodotto nel progetto H2 Farm, parte integrante della Hydrogen Valley siciliana a Priolo Gargallo (Siracusa).

Il progetto, finanziato dai fondi del PNRR e promosso dalla Regione Sicilia, si propone di

realizzare un impianto da 2,5 MW per la produzione di idrogeno verde alimentato da

energia fotovoltaica, rigenerando un’area industriale dismessa.

Maurizio Musco, Giurista Ambientale e Advisor per Agribiofert, ha dichiarato “La

collaborazione con SAFE ci permette di integrare nel nostro impianto tecnologie avanzate

per lo stoccaggio e la distribuzione dell’idrogeno, elementi fondamentali per il successo del

progetto H2 Farm. Questo investimento non solo migliora la sostenibilità delle nostre

attività agricole, ma dimostra che il settore primario può giocare un ruolo centrale nella

transizione energetica”.

I compressori SAFE consentiranno lo stoccaggio e la distribuzione dell’idrogeno,

contribuendo alla decarbonizzazione delle operazioni di Agrobiofert e migliorando

l’efficienza energetica dell’impianto. Questo accordo, che segue il successo della

collaborazione con il Porto di Kleipedia in Lituania, dimostra come anche l’agricoltura

possa considerare l’idrogeno una soluzione concreta per la decarbonizzazione e la

sostenibilità a lungo termine.

Giovanni Maccini, Direttore Commerciale SAFE S.p.a. ha aggiunto “Questo accordo con

Agrobiofert rappresenta un passo importante del nostro impegno per supportare la

transizione energetica. L’idrogeno non è solo un’opportunità per il settore industriale, ma

anche una risorsa chiave per ridurre le emissioni e migliorare la sostenibilità nel comparto

agricolo. Siamo orgogliosi di mettere a disposizione la nostra esperienza e tecnologia per

un progetto così innovativo, contribuendo alla creazione di una Hydrogen Valley in Sicilia.”

La consegna dei compressori è prevista per fine estate 2025, in linea con l’entrata in

funzione dell’impianto H2 Farm.

