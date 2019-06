Circeo, Centinaio: a fianco Carabinieri forestali, no a minacce contro terra e e forze ordine

«Sono a fianco del comandante dei Carabinieri forestali del Parco del Circeo e di tutti gli uomini e le donne della Stazione dei Carabinieri forestali di Sabaudia che presidiano e difendono quotidianamente la nostra natura, la nostra terra e noi cittadini. Come italiani non possiamo più tollerare gesti vili e intimidatori, come quello che è accaduto oggi, oltretutto proprio davanti al Parco Nazionale del Circeo, una delle più antiche aree naturali protette d’Italia. Sono fiducioso che i colpevoli verranno presto individuati. In Italia non ci deve essere posto per l’illegalità e per chi minaccia la nostra terra e le nostre forze dell’ordine». E’ quanto dichiara il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio.