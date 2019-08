Ministro Centinaio. Con Governo Giallo-Rosso blocco a Decreto Latte

«Con il nascente governo giallo-rosso alcuni fondamentali provvedimenti come il decreto latte e la norma per gli ostelli della gioventù verranno bloccati. Anziché tutelare gli allevatori italiani e i giovani lavoratori degli ostelli il ‘nuovo che avanza’ va nella direzione opposta, annullando misure fondamentali per la salvaguardia di queste categorie». Così il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio.

«A chi, come il senatore Eugenio Comincini del Pd, chiede di salvaguardare le funzioni dell’Aig, ribadiamo che la norma in questione avrebbe permesso di garantire oltre 200 posti di lavoro. Avevamo preso un impegno serio per il futuro di queste persone», conclude Centinaio.