Asta estiva Ritchie Bros. Grande successo di pubblico a Caorso con 3.052 lotti in vendita

Ritchie Bros ha dato il benvenuto all’estate con l’asta di Caorso (PC) del 20 e 21 giugno registrando un ottimo risultato in termini di partecipazione sul posto e online. Oltre 1440 iscritti da ben 68 Paesi diversi: un pubblico davvero internazionale per gli oltre 3mila lotti in vendita, suddivisi nelle due giornate d’asta.

Il parco macchine spaziava in tutti i settori, dal sollevamento ai veicoli commerciali, dal movimento terra alle macchine agricole, confermando l’asta Ritchie Bros come punto di riferimento per la compravendita di mezzi usati. Tutti i lotti sono stati venduti senza prezzo minimo di partenza nè riserva al migliore offerente; è questo il sistema della aste Ritchie Bros. in tutto il mondo ed è questo il sistema che oltre 230 aziende di diversa natura hanno scelto per vendere i propri macchinari, certi di raggiungere un pubblico di acquirenti mondiale.

Tra gli acquirenti anche clienti dal Giappone, dalla Nuova Zelanda, dalla Malesia e dalla Tailandia, mentre i Paesi “top buyer” sono stati Spagna, Polonia, Romania e Olanda. Forte rimane in ogni caso la presenza di clienti italiani che hanno visitato il parco macchine nei due giorni di apertura al pubblico e riempito il teatro d’asta nei momenti clou della vendita.

Grande richiesta per tutti i veicoli commerciali e per i mezzi del settore sollevamento, dai sollevatori telescopici alle piattaforme. Tra I protagonisti dell’asta menzioniamo le gru, tra cui la Liebherr LTM110-5.2 da 100 ton venduta a 370.000 euro e le due Terex A600 da 60 ton vendute a 130.000 euro l’una; una minipala Bobcat S770 del 2016 venduta a 28.000 euro, un sollevatore telescopic Magni RHT5.26 del 2013 venduto a 71.000 euro e un’apripista cingolato Caterpillar D6N XL del 2008 venduto a 49.000 euro.

La prossima asta Ritchie Bros presso la sede Italiana di Caorso è in programma per il 3 e 4 ottobre 2019. Sul sito www.rbauction.it sarà possibile seguire la crescita del parco macchine: saranno infatti disponibili fotografie dettagliate e descrizioni tecniche dei mezzi in vendita. È possibile seguire gli aggiornamenti della sede di Caorso anche dalla pagina facebook Ritchie Bros. Italia.

Prima della vera pausa estiva, segnaliamo che venerdì 28 giugno si terrà la “Summer Auction” di IronPlanet, un’asta online in contemporanea europea con una vasta selezione di macchinari in vendita dall’Italia. Per maggiori potete contattare senza impegno la sede di Caorso al numero 0523.818801 oppure cliccare qui: https://bit.ly/2HWe1fv

Asta Caorso (PC) 20 giugno 2019

Lotti: 3052

Clienti venditori : 233

Offerenti: 1449

Compratori: Oltre 560 compratori

Compratori online: 320

Oltre 68 paesi registrati, oltre ai paesi europei, tutti presenti, presente il sud America con Cile e Argentina, Canada , Usa, Giappone, Taiwan e Thailandia, Emirati Arabi , Moldavia, Giordania.

Italia maggior numero di acquisti, oltre il 45 %

Seguono Spagna, Polonia, Romania e Olanda