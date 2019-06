Bovini, suini e polli. Nutrizione e alimentazione degli animali in produzione zootecnica

Per ottenere il meglio dalle produzioni zootecniche il benessere degli animali allevati è condizione necessaria, anche se non sufficiente. Nei complessi meccanismi che interagiscono con il concetto di benessere, l’alimentazione, l’ambiente, la qualità e le modalità della nutrizione giocano un ruolo chiave. Di questo tratta il libro “Nutrizione e alimentazione degli animali in produzione zootecnica. Bovini, suini e polli” scritto da Mauro Antongiovanni, Arianna Buccioni e Marcello Mele. Spesso si tende a confondere i due termini “nutrizione” e “ali­mentazione” intendendo, a torto, che siano sinonimi, mentre se la nutrizione è la scienza che studia l’utilizzazione metabolica degli ali­menti, l’alimentazione si occupa delle tecniche di preparazione, di composizione di ingredienti e di somministrazione degli alimenti. In questa nuova edizione oltre a riscrivere alla luce delle nuove scoper­te scientifiche le nozioni di nutrizione, si presentano le ultime novità introdotte nei sistemi INRA e Cornell di espressione del valore nutri­tivo degli alimenti e si approfondiscono le nozioni di base per gestire la corretta alimentazione nell’ottica di ottenere un’ottima produtti­vità, salvaguardando il benessere degli animali.

Indice: Il prodotto zootecnico – I carboidrati – I lipidi – Proteine e altre sostanze azotate – I minerali – Le vitamine – L’analisi degli alimenti – Gli alimenti zootecnici – Integratori e additivi – Gli enzimi – Digestione e assorbimento – Il metabolismo – Il valore energetico degli alimenti – Il valore proteico degli alimenti – Il consumo volontario – I fabbisogni – Alimentazione della bovina da latte – Alimentazione del bovino da carne – Svezzamento del vitello – Alimentazione dei suini – Alimentazione dei polli – Storia dei sistemi di espressione dell’energia degli alimenti – Il sistema CNCPS – Il sistema francese INRA – Introduzione alle tabelle – Razionamento dei bovini – Micotossine e micotossicosi.