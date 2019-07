Dazi Usa. Cia Veneto, a rischio export vini e spumanti per 441 milioni di euro

I dazi che gli Stati Uniti potrebbero applicare ad alcuni prodotti del Made in Italy, come “ritorsione” tra i colossi dell’aviazione Airbus e Boing rischiano di mettere in ginocchio l’export alimentare Veneto.

“L’export agroalimentare verso gli USA è stato di 4,2 miliardi di euro nel 2018 – spiega il presidente Cia Agricoltori Italiani Veneto, Gianmichele Passarini – ed anche il 2019 si è aperto con ottimi dati: tra gennaio e aprile abbiamo esportato per 1,46 miliardi di euro, con una crescita, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, dell’8,2% per i prodotti agricoli e del 12,1% per quelli alimentari. Dobbiamo però sottolineare che un terzo del valore è costituito da vini e spumanti: per la precisione il 35%, per un ammontare di 1,5 miliardi di euro nel 2018.

La nostra regione sarebbe la più penalizzata, visto che è capofila nel settore”. I dati riferiti all’anno passato sono eloquenti. “Solo il Veneto – commenta Passarini – ha esportato verso gli Usa vini e spumanti per 441 milioni di euro. Segue a grande distanza Toscana (353 milioni) e Piemonte (215 milioni). Ed è soprattutto il trend di crescita a farci capire quanto i prodotti della nostra regione incontrino il favore del mercato statunitense: siamo passati da 268 milioni di euro del 2013 a 441 milioni nel 2018, quasi il doppio”.

Il Veneto, sarebbe comunque coinvolto anche con gli altri prodotti alimentari esportati: dall’olio di oliva ai prodotti da forno e farinacei, a quelli lattiero-caseari. “I dazi -aggiunge Passarini- sono i peggiori nemici dell’agricoltura italiana da una parte e della qualità dall’altra, perché i mercati di sbocco cercherebbero di ovviare comprando merce meno cara ma di un livello sicuramente più basso rispetto a quello italiano. Bisogna, invece, perseguire la strada degli accordi, anche se con attenzione., che non tutelano le nostre produzioni, che seguono standard e percorsi di qualità ben diversi da quelli di altri Paesi extra-Ue”.