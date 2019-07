Partnership John Deere-Continental, via alla fornitura di pneumatici Tractor 70 e 85 per macchine agricole Serie 6

Continental e John Deere, il produttore americano leader nel mercato delle macchine agricole, lavoreranno insieme nel prossimo futuro. Con effetti immediati, i trattori John Deere 6MC, 6RC, 6M e 6R saranno disponibili anche con pneumatici Continental Tractor70 e Tractor85. L’approvazione per l’uso da parte di John Deere di 30 differenti misure di pneumatici per macchine agricole è stata concessa dopo un audit dell’impianto di produzione Continental situato a Lousado, in Portogallo. In seguito a questo accordo di collaborazione, Continental espanderà le sue attività in qualità di produttore di equipaggiamenti originali nel settore agricolo.

Una condizione per la collaborazione era che John Deere fosse la prima aziende produttrice di macchine agricole a condurre un audit sullo stabilimento di produzione di Lousado. Per questo un team ha passato molti giorni conducendo test dettagliati sull’impianto di produzione nell’estate 2018 – dalla gestione della qualità al processo di consegna, alla gestione dei rischi al processo di gestione degli ordini. Al termine dell’audit l’impianto Continental è stato certificato con voti eccellenti.

Gli pneumatici radiali Tractor70 e Tractor85 sono caratterizzati da estrema robustezza e garantiscono un alto grado di comfort, di rispetto dei terreni e di forza trattiva. Sono dotati di un design innovativo del tallone e della tecnologia N.flex. Le eccezionali doti di elongazione del nuovo nylon utilizzato per la carcassa rendono questi pneumatici estremamente resistenti e in grado di assorbire qualsiasi asperità senza deformazioni permanenti. Entrambi i disegni sono progettati per migliorare sensibilmente la resa produttiva dei trattori, ottimizzando consumi di carburante e durata d’esercizio. Le serie John Deere 6MC, 6RC, 6M e 6R equipaggiate con pneumatici Continental, anche se sottoposte a lavori di alta trazione, garantiscono ottimo grip e un tasso di slittamento ridotto al minimo. Grazie allo speciale design del tallone, il cui nucleo è realizzato da un unico cavo metallico, gli pneumatici Continental garantiscono una rapida tallonatura sul cerchio in fase di montaggio e, al contempo, preservano al meglio il terreno poiché questa tecnologia di realizzazione del tallone consente lavorazioni a pressioni di gonfiaggio estremamente basse (0,4 bar).

Gruppo Continental Con un fatturato di 44,4 miliardi di euro realizzato nel 2018, Continental è tra i leader mondiali nelle subforniture per il settore automotive. Nella veste di produttore di impianti frenanti, sistemi e componentistica per motore e telaio, strumentazione, soluzioni per infotainment, elettronica di bordo, pneumatici e prodotti tecnici in elastomeri, Continental fornisce un importante contributo alla sicurezza e alla salvaguardia del clima globale. Continental, inoltre, è un partner competente nel campo della comunicazione in rete per autoveicoli. Attualmente Continental ha un organico di più di 245.000 persone in 60 paesi.

Divisione Pneumatici La Divisione Pneumatici attualmente conta 24 centri di produzione e sviluppo nel mondo. L’ampia gamma di prodotti ed i continui investimenti nella ricerca e sviluppo costituiscono un importante contributo per una mobilità più efficiente dal punto di vista economico e della sostenibilità ambientale. Con un fatturato di 11,4 miliardi di euro realizzato nel 2018 e circa 56.000 persone impiegate, la Divisione Pneumatici è tra i produttori leader di pneumatici a livello mondiale.

Pneumatici per veicoli commerciali La Business Unit Pneumatici per Veicoli Commerciali rientra fra i maggiori produttori a livello mondiale di pneumatici e coperture per autocarri, autobus e per veicoli industriali. La Business Unit è in costante sviluppo da semplice produttore di pneumatici a fornitore di soluzioni, con un’offerta completa di prodotti, servizi e soluzioni orientate ai pneumatici.