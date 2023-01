Con Oxir acqua irrigua sanificata con l’ozono

BOLOGNA – Il trattamento dell’acqua da irrigazione offre numerosi vantaggi per l’agricoltura, tra cui maggiore sicurezza per le piante, migliore aspetto dei prodotti e protezione contro i composti chimici indesiderati. La tecnologia di ozonizzazione di OXIR è semplice e affidabile, rendendola una scelta valida per molti agricoltori.

L’ozono è una forma di ossigeno altamente reattiva che può essere utilizzata per trattare l’acqua da irrigazione in agricoltura. Il trattamento con ozono ha numerosi vantaggi rispetto ad altri metodi di trattamento dell’acqua, come la clorazione. L’ozono è un disinfettante molto efficace che può uccidere batteri, virus e funghi presenti nell’acqua. Ciò significa che l’acqua trattata con ozono è più sicura da utilizzare per l’irrigazione, poiché riduce il rischio di malattie delle piante causate da questi organismi.

Inoltre l’ozono è un ottimo deodorante e sbiancante. Ciò significa che l’acqua trattata con ozono può avere un odore e un colore migliori rispetto all’acqua non trattata. Ciò è particolarmente utile per l’irrigazione di prodotti come frutta e verdura che devono avere un aspetto attraente per essere venduti. I riscontri ottenuti a livello internazionale hanno spinto due aziende bolognesi a dar vita a MOW, la sintesi dell’esperienza costruttiva di G.R. Gamberini specializzato in atomizzatori e impolveratrici e della conoscenza e della competenza di MET ozone experts nel settore dei generatori a ozono, una macchina progettata per effettuare trattamenti in vigneto e frutteto con residuo zero sul terreno, nei frutti e nelle falde.

MOW risulta estremamente performante contro oidio, peronospora, malattie fungine in generale e spore. Anticipando i tempi rispetto alle recenti richieste dell’Europa che hanno destato non poche preoccupazioni nel settore agricolo, la tecnologia OXIR porta a una sensibile riduzione degli agenti inquinanti e alla presenza di residui che spesso compromettono la vendibilità del prodotto, oltre a rappresentare un forte rischio per la salute degli addetti ai lavori. L’innovazione si traduce quindi non solo in ritrovati tecnologici di ultima generazione, ma anche in nuovi approcci a un’agricoltura sostenibile, volti a ridurre la deriva e l’impatto ambientale, generando un risparmio economico sui trattamenti fitosanitari, tra l’altro sempre più nel mirino della UE.

L’ozono è anche un ottimo ossidante. Ciò significa che può rimuovere i composti chimici indesiderati presenti nell’acqua, come i metalli pesanti e i composti organici. Ciò può aiutare a proteggere le piante dai danni causati da questi composti e migliorare il loro sviluppo e la loro produttività. Infine, l’ozono è una tecnologia di trattamento dell’acqua OXIR è semplice e affidabile, disponibile in diverse dimensioni e può essere adattata alle esigenze specifiche dell’azienda agricola. Inoltre, l’ozono si decompone rapidamente in ossigeno una volta utilizzato, il che significa che non lascia residui nell’acqua trattata, ma anzi è funzionale anche in caso di lavaggi delle attrezzature e delle aree interne, sanando anche gli scarichi delle acque reflue.

Non è dunque casuale l’importante riconoscimento europeo, la vittoria del Bando Horizon 2020 per le innovazioni tecnologiche, ottenuto da G.R. Gamberini in collaborazione con MET ozone experts relativamente a OXIR, la macchina per trattamenti con acqua ozonizzata.

Del resto, la macchina, destinata al mercato nazionale e internazionale e omologata dall’ENAMA per la circolazione stradale, si afferma per importanti caratteristiche tecniche e per prestazioni che al momento non conoscono concorrenza. Ha dimensioni estremamente compatte che non ostacolano con l’agilità di manovra tra i filari del vigneto e del frutteto grazie a due super ruote che garantiscono un buon livello di galleggiamento sia su terreni pianeggianti che in dolce collina, mentre per i terreni più impervi e scoscesi occorrerà attendere gli upgrade successivi già in fase di studio. È dotata di un serbatoio in acciaio inox, con capacità di 1800 litri, al suo interno invece un rivestimento in materiale tecnico di ultima generazione mantiene la temperatura dell’acqua bassa e l’ottimale concentrazione di ozono. La componentistica si avvale di elementi di altissima gamma come il potentissimo generatore di corrente e la pompa elettrica ad alta capacità.

Ulteriori plus, che fanno della macchina un prodotto top di gamma, si individuano nel generatore a ozono brevettato dalla MET, al momento il più performante disponibile sul mercato, nella possibilità di personalizzazione, nell’eventuale applicazione di un computer per l’agricoltura 4.0 e in un servizio di manutenzione premium che, oltre al collaudo e alla messa in campo, prevede l’intervento tempestivo dei tecnici in caso di problematiche, forti della cinquantennale esperienza di G.R. Gamberini, abbattendo i tempi di fermo macchina. Infine, la macchina non conosce tempi morti e si presta ad essere utilizzata lungo tutto l’arco dell’anno, coprendo oltre alla sanificazione dell’acqua per l’irrigazione anche la fase vegetativa, il post-raccolta, la potatura (come confermano recenti sperimentazioni effettuate in Abruzzo, l’acqua ozonizzata risulta efficace nel cauterizzare le ferite della potatura, inibendo così l’infezione da parte di microbi e batteri) e financo la sanificazione delle cantine e dei magazzini.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it