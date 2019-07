Pazza stagione e il prezzo del melone triplica nei grandi mercati all’ingrosso

Vola alle stelle il prezzo del melone retato di media pezzatura con le quotazioni che sono triplicate rispetto alla media degli anni precedenti. Le rilevazioni effettuate nei grandi mercati all’ingrosso durante le ultime settimane – indagine Borsa Merci Telematica Italiana e Italmercati – hanno infatti evidenziato come la produzione di meloni, soprattutto retati, sia inferiore rispetto all’andamento tipico della stagione.

I minori quantitativi presenti sul mercato, accompagnati da un aumento della domanda dovuta alle alte temperature stagionali, hanno favorito un innalzamento dei prezzi del prodotto. Per quanto riguarda il melone liscio invece, la cui produzione in questo periodo non è mai particolarmente elevata, i prezzi sono piuttosto alti ma più allineati con le annate precedenti.

Le cause specifiche della scarsa raccolta di meloni avvenuta nel mese di luglio, pur se difficili da individuare, potrebbero essere ricondotte alle basse temperature e alle frequenti piogge che hanno caratterizzato il mese di maggio. Una primavera così atipica può aver influito negativamente sullo sviluppo stesso delle piante, oltre che sulla sopravvivenza di insetti, come le api, fondamentali nel processo di impollinazione delle piante. Al contrario di quanto si pensa, le forti grandinate che hanno danneggiato nelle ultime settimane numerose coltivazioni sembrano, invece, non essere tra i fattori determinanti del calo produttivo dei meloni. Le previsioni meteo dei prossimi giorni potrebbero tuttavia ribaltare la situazione portando ad un incremento della produzione e ad un conseguente calo delle quotazioni, posticipando così di qualche settimana il picco di massima produttività dei meloni, che di solito si verifica nel mese di luglio.