Relax in Toscana per Elisabetta Canalis, in perfetta forma, che si rilassa sulle colline del Chianti fiorentino, al Resort Castelfalfi, nel territorio di Montaione.

Ha lasciato la California per trascorrere le vacanze con famiglia in Italia. E’ stata la stessa showgirl di origine sarda a postare sul suo account Instagram una foto in bikini con sullo sfondo le colline fiorentine. E poi una Canalis sorridente e rilassata fra i girasoli della campagna toscana.