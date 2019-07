Export arancia rossa in Cina. Selvaggi: “Valorizare IGP per vincere sfida mercati internazionali”

“L’esportazione dell’Arancia rossa di Sicilia è una grande opportunità per il comparto agrumicolo siciliano ma è importante non presentarsi a questo appuntamento in ordine sparso senza una strategia unitaria che valorizzi l’unicità dell’Indicazione geografica protetta”, ad affermarlo è Giovanni Selvaggi, presidente del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP

“Il tavolo tecnico convocato al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma è una iniziativa apprezzabile e che si muove proprio in questa direzione”, continua Selvaggi presente ieri all’incontro al MISE insieme a Federica Argentati, presidente del Distretto Agrumi di Sicilia e ai rappresentanti delle imprese autorizzate all’export degli agrumi verso la Cina.

“Per vincere questa sfida c’è bisogno di fare squadra per fare passare il messaggio forte e chiaro che le caratteristiche organolettiche delle nostre arance sono uniche al mondo e che c’è un’enorme differenza qualitativa tra il nostro prodotto e le altre arance rosse. Auspico che d’ora in vanti le azioni di marketing e promozione siano orientate all’obiettivo comune di far crescere sul mercato cinese, così come su tutti gli altri mercati in cui siamo presenti, la consapevolezza che Arancia Rossa di Sicilia Igp è sinonimo di altissima qualità siciliana”, conclude Selvaggi.