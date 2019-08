Fonti rinnovabili. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto per i nuovi incentivi

È stato pubblicato il 9 agosto nella Gazzetta Ufficiale il DM 4 luglio 2019 (cosiddetto Fer1), che prevede nuovi incentivi per le fonti rinnovabili, per un totale di 8.000 MW. Il Decreto è entrato in vigore il 10 agosto e il GSE è già pronto per la pubblicazione, sul proprio sito, del Regolamento operativo che avverrà, secondo quanto stabilito dalla legge, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, mentre il primo bando per partecipare alle Aste e ai Registri è calendarizzato per il 30 settembre.

Il nuovo Decreto prevede l’accesso agli incentivi, previa procedure di gara, per quattro gruppi differenti di impianti. Nel Gruppo A ci sono gli impianti eolici on-shore di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento, oltre agli impianti fotovoltaici di nuova costruzione. Nel Gruppo A-2 sono previsti incentivi per gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli sono installati su coperture di edifici e fabbricati rurali, in sostituzione di eternit o amianto. Nel Gruppo B sono ricompresi gli impianti idroelettrici di nuova costruzione, integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o potenziamento. Oltre a questi, anche gli impianti a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento. Nel Gruppo C il Decreto prevede incentivi per il rifacimento totale o parziale di impianti eolici on-shore, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione. A seconda della potenza dell’impianto, il Decreto prevede due differenti modalità di assegnazione degli 8.000 MW disponibili: iscrizione ai Registri per impianti di potenza inferiore a 1 MW (e superiore a 20 kW per i fotovoltaici) e partecipazione a Procedure d’Asta al ribasso sulla tariffa incentivante, per impianti di potenza superiore o uguale a 1MW.

Il Decreto prevede sette bandi per la partecipazione ai Registri e alle Aste, con le seguenti tempistiche:

Procedura Data di apertura del bando Data di chiusura del bando 1 30 settembre 2019 30 ottobre 2019 2 31 gennaio 2020 1 marzo 2020 3 31 maggio 2020 30 giugno 2020 4 30 settembre 2020 30 ottobre 2020 5 31 gennaio 2021 2 marzo 2021 6 31 maggio 2021 30 giugno 2021 7 30 settembre 2021 30 ottobre 2021

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito istituzionale del GSE nella nuova sezione dedicata.