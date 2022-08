Agrisolare. Confai, pannelli fotovoltaici anche sui tetti dell’agromeccanica

ROMA – Il ministero delle Politiche agricole ha pubblicato l’avviso contenente le modalità per la presentazione delle domande di accesso ai benefici del bando per finanziare l’Agrisolare, il fotovoltaico sui tetti agricoli, promosso nel quadro delle misure disposte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Come avevamo avuto modo di osservare lo scorso mese di marzo in occasione del primo annuncio dell’iniziativa Agrisolare, consideriamo fondamentale che si pongano in essere tutte le misure necessarie per avanzare speditamente verso una forte integrazione tra produzione energetica e coltivazione dei terreni. Ciò risponde al disegno generale di sviluppo di un’agricoltura caratterizzata da sostenibilità economica ed ambientale e, al tempo stesso, fornisce un apporto concreto al progetto europeo di diversificazione delle fonti energetiche di fronte alla sempre più preoccupante crisi internazionale”, sottolinea Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia.

L’obiettivo che il Mipaaf intende perseguire – come afferma il testo di un recente comunicato ministeriale – è quello di promuovere l’installazione di nuovi pannelli fotovoltaici al fine di generare 375.000 Kw da energia solare. “È intenzione del ministero delle Politiche agricole favorire al massimo grado l’applicazione di dispositivi fotovoltaici sui tetti degli edifici ad uso agricolo, zootecnico e agroindustriale – puntualizza il il segretario provinciale di Confai Bergamo, Enzo Cattaneo – in linea con le indicazioni generali contenute nel Piano Nazionale Energia e Clima”.

Le domande per accedere agli incentivi offerti dal bando dovranno essere presentate attraverso il portale messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. a partire dall’Area clienti. Oltre alle aziende agricole e alle imprese attive nella trasformazione dei prodotti agricoli, potranno presentare domanda di incentivo anche le aziende che svolgono attività agromeccanica (in quanto il codice ATECO 01.61 rientra tra quelli che possono accedere al contributo previsto). L’opzione di presentazione delle proposte sarà attiva dalle ore 12:00 del 27 settembre fino alle ore 12.00 del 27 ottobre 2022.

