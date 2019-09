Riorganizzazione Agea. Centinaio: Commissione Agricoltura in Senato approva mio Decreto. Necessario per efficienza ente

Soddisfazione per l’ex ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio dopo che, sulla riorganizzazione Agea, la Commissione Agricoltura del Senato ha approvato un suo decreto. «Sogno un settore sempre più competitivo. Sogno un settore che abbia nella burocrazia un supporto e non un peso. Sogno un Agricoltura all’avanguardia e che utilizzi le nuove tecnologie per crescere e migliorare. Sogno che l’ente pagatore possa dare risposte in tempo reale ad un settore che non ha tempo di aspettare i tempi lunghi della burocrazia italiana. Il decreto approvato oggi dimostra che la politica vuole perseguire questo sogno che può diventare realtà.

Voglio ringraziare personalmente i colleghi Senatori della commissione agricoltura e gli Assessori Regionali perche siamo riusciti Insieme a portare a casa un grande risultato che guarda al futuro e che salva dei posti di lavoro». Così il senatore Gian Marco Centinaio dopo il voto della Commissione agricoltura sulla riforma di AGEA.