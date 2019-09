Impianti agricoli di biometano in Sicilia. Seminario a Catania il 17 ottobre

La realizzazione di un impianto di biometano comporta un impegno progettuale considerevole. Non è infatti sufficiente organizzare e gestire i flussi di biomasse e sottoprodotti agricoli, con le relative autorizzazioni, ma occorre scegliere tra molteplici alternative, sia per la cessione fisica del gas, immissibile in reti di trasporto ad alta pressione o in reti di distribuzione, a media o bassa; sia anche per la vendita vera e propria sul mercato dell’autotrazione. Senza dimenticare le opzioni legate al biometano liquefatto ed alle svariate opportunità commerciali che esso apre.

Il seminario gratuito si terrà il 17 ottobre (ore 9.30-13) alla Facoltà di Agraria, Università di Catania.

L’incontro offrirà l’occasione per un ragionamento completo sulle possibilità di investire con successo nel promettente mercato del biometano da scarti e sottoprodotti agricoli.

Programma