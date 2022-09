La sfida del futuro: creare filiere agroalimentari integrate e sostenibili. Il 28 e 29 con CREA

ROMA – La sfida del futuro: creare filiere agroalimentari integrate e sostenibili.

Di questo si parlerà all’evento scientifico internazionale che si terrà a Roma i prossimi 28 e 29 settembre nell’ambito del progetto europeo SYSTEMIC.

Il meeting, organizzato dal Centro di Ricerca di Cerealicoltura e Colture Industriali e dal Centro di Ricerca di Alimenti e Nutrizione, insieme all’Università di Firenze- DAGRI e al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, rappresenta un importante momento di confronto e dibattito tra ricercatori.

“An integrated approach to the challenge of sustainable food systems: adaptive and mitigatory strategies to address climate change and malnutrition (SYSTEMIC)” nell’ambito di “ERA-HDHL KH FNS Knowledge Hub on Food and Nutrition Security An integrated approach to the challenge of sustainable food systems: adaptive and mitigatory strategies to address climate change and malnutrition” è finanziato nell’ambito delle azioni promosse da JPI-HDHL (https://www.healthydietforhealthylife.eu/).

SYSTEMIC ha una durata di 36 mesi con inizio nel 2020 e si basa su un network internazionale di 42 gruppi di ricerca provenienti da diversi paesi europei: 15 dall’Italia, 1 dal Belgio, 8 dalla Francia, 3 dalla Norvegia, 8 dal Portogallo, 2 dalla Spagna, 2 dalla Lettonia, 3 dalla Germania.

Ogni informazione è disponibile al sito http://systemic-hub.eu/ .

Esponenti della ricerca internazionale presenzieranno come invited speakers. E ci saranno molti momenti di confronto fra ricercatori sulle tematiche di SYSTEMIC.

L’evento si terrà in lingua inglese.

