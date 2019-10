Il corso dell’Agricoltura Cia e Confagricoltura alla Festa del Cristo

Corso Acqui sarà ribattezzato da parte di Cia e Confagricoltura Alessandria, con un doppio senso, il Corso dell’Agricoltura il prossimo 13 ottobre, in occasione della Festa del Cristo, che vede le Confederazioni tra gli organizzatori.

Dal mattino fino a sera sarà presentata l’agricoltura del nostro territorio attraverso varie iniziative. Lungo tutto il corso (da piazza Ceriana verso Cantalupo) saranno presenti i produttori di tutta la provincia con decine di banchi di degustazione e vendita diretta, un corner sarà dedicato anche allo street food con produttori locali. Dal Cuneese e dall’Astigiano ci saranno i birrifici Kauss e Birrificio Nicese, tra soci fondatori del Consorzio BP – Birre Piemonte, creato da Cia. Oltre al mercato, ci saranno anche momenti di educazione cinofila con la Contea di Devon, allevamento di Jack Russell Terrier a Capriata d’Orba, che mostrerà anche alcuni esercizi di obbedienza, sviluppati nel centro di educazione aziendale. “Il corso dell’Agricoltura” vuole rendere omaggio anche alla trasformazione dell’economia rurale del nostro territorio: per chi ama i mezzi agricoli e le tecnologie, saranno in mostra i più moderni trattori agricoli (John Deer del concessionario Casalone), affiancati ad alcuni mezzi d’epoca utilizzati nelle nostre campagne.

Nel pomeriggio, intrattenimento in streaming dalla postazione in loco con Edicola Signorelli, dalle 15 alle 17.Commenta il presidente provinciale Cia Gian Piero Ameglio: «Il quartiere Cristo per noi è molto importante, infatti abbiamo aperto un ufficio dedicato ai servizi per le Imprese e le Persone in corso Acqui 76 e ogni giovedì mattina si svolge il nostro mercato agricolo Cia, da oltre un anno. Abbiamo investito in questa parte di città e continueremo a farlo, anche attraverso iniziative come la Festa del 13 ottobre, che permettono di portare a conoscenza la vita agricola restando in città».

Aggiunge il presidente provinciale Confagricoltura Luca Brondelli di Brondello: «Per la Festa del Cristo anche Confagricoltura Alessandria sarà presente. I cittadini potranno trovare i prodotti di stagione delle aziende locali dell’associazione agricola. In particolare come stand enogastronomici di Confagricoltura vi saranno: La Marchesa con vini di Gavi, Cascina Boschetto con formaggi e Montebore, La Cantina sociale di Mantovana con i suoi vini, Roberto Rolando con miele, Quinoal con la quinoa, Maria Carla Gulminetti con miele».