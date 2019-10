Agrilevante al via. Inaugurazione il 10 ottobre alla Nuova Fiera del Levante di Bari

In programma per le 9.30 di giovedì 10 ottobre, l’inaugurazione ufficiale della VI edizione di Agrilevante la rassegna di macchine e tecnologie per le filiere agricole del Mediterraneo che sino al 13 ottobre porterà alla Nuova Fiera del Levante di Bari la migliore e più innovativa produzione del settore (350 aziende presenti e 80 mila visitatori attesi).

Fra le novità di quest’anno si ricorda la Mostra Zootecnica, realizzata in collaborazione con AIA, ARA Puglia e Agriumbria, che su una superficie complessiva di 6 mila mq (Padiglione 11 e Galleria 13) porterà nel quartiere fieristico pugliese 500 capi a testimonianza della ricca biodiversità zootecnica italiana con concorsi e rassegne delle principali razze bovine da latte e da carne, bufaline, ovine, caprine, equine e cunicole ed uno spazio espositivo con prodotti e servizi per il comparto.

Per gli eventi collaterali in evidenza gli spazi dedicati al verde e alle attività hobbistiche (MiA, Vita in Campagna, Pad.20), le aree di prove ed esposizione riservate alla bio-economia (Pad.20/Area esterna 47), le iniziative formative per i giovani in campo meccanico-agricolo con il Mech@griJobs (Pad. 18) e i corsi di aggiornamento gratuito per il cosiddetto “patentino trattore” (Sala Triggiani).

Ampio e articolato il calendario di workshop, seminari e convegni organizzato in collaborazione, fra gli altri, con L’informatore Agrario, New Business Media, Itabia, Arptra e Fondazione Habitat/Promoverde.

Registrati online, l’ingresso è gratuito, e scarica la App per organizzare la tua visita alla manifestazione.

https://www.agrilevante.eu/it/agrilevante-app-fiera-macchine-agricole.php

Linkare Registrati online a:https://www.agrilevante.eu/it/biglietto/b_free_ticket.php

Linkare corsi di aggiornamento gratuiti a: https://www.agrilevante.eu/it/corsi-gratuiti-patentino-trattore.php

Linkare calendario a: https://www.agrilevante.eu/it/programma.php

Linkare Agrilevante a: https://www.agrilevante.eu/it/index.php