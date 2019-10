Brunello tra le Stelle: l’eccellenza del made in Italy alla Milano Wine Week

Unire una tra le massime eccellenze enologiche italiane a due grandi chef di fama internazionale: è questo l’obiettivo di “Brunello tra le Stelle”, l’evento con cui, oggi, il Consorzio del Brunello di Montalcino si presenta alla Wine Week di Milano per il primo appuntamento in vista dell’eccezionale 2020, l’anno che vedrà il debutto sul mercato mondiale del Brunello 2015, un’annata la cui vendemmia ha avuto quattro anni fa una valutazione a 5 stelle da parte degli esperti.

Location dell’evento è il Park Hyatt di Milano, e a fare gli onori di casa sarà lo chef due stelle Michelin Andrea Aprea, anima del ristorante VUN all’interno del rinomato hotel milanese; insieme a lui un altro stroardinario nome della cucina gourmet italiana, Alfonso Iaccarino, anche lui due stelle Michelin per le sue creazioni da gustare al Don Alfonso 1890 di Sant’Agata sui Due Golfi.

“Ci aspettano mesi di impegni entusiasmanti per la presentazione del Brunello 2015, con due prossimi eventi negli Stati Uniti e in Canada, naturalmente in attesa del grande appuntamento con Benvenuto Brunello 2020” spiega Fabrizio Bindocci, presidente del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino. “Per questo siamo onorati di essere a Milano in occasione della Wine Week con due chef strepitosi come Aprea e Iaccarino, che ci seguiranno oltreoceano: siamo fermamente convinti che l’eccellenza enogastronomica sia il miglior biglietto da visita per l’Italia nel mondo, e un format come la Wine Week si sposa alla perfezione con la nostra filosofia di tutela e promozione del Made in Italy” conclude il presidente Bindocci.