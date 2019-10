Nuve cariche Uncai. Nominato Fabrizio Canesi Coordinatore e Roberto Scozzoli Responsabile tecnico

Il Consiglio di Amministrazione di UNCAI, sotto la presidenza di Aproniano Tassinari, ha nominato Fabrizio Canesi Coordinatore nazionale dei Contoterzisti e Roberto Scozzoli Responsabile tecnico dell’Unione.

Fabrizio Canesi, manager di grande esperienza e direttore della Flima (la Federazione Lombarda Imprese di Meccanizzazione Agricola), avrà il compito di assicurare e mantenere il coordinamento tra gli associati, curando l’attuazione delle direttive di UNCAI; inoltre assume un ruolo strategico nello sviluppo associativo dell’organizzazione sindacale.

Roberto Scozzoli, laureato in scienze agrarie e direttore di Apimai Ravenna, diventa punto di riferimento per le associazioni aderenti e per le Istituzioni fornendo consigli e assistenza tecnico-economica su tematiche relative alla gestione e allo sviluppo delle attività agromeccaniche.

Aproniano Tassinari: “Su invito delle Istituzioni UNCAI ha deciso di formalizzare alcune posizioni già da tempo consolidate al suo interno. Il passaggio è conseguenza del radicarsi dell’Unione Contoterzisti sul territorio nazionale e della necessità di persone in grado di rappresentare le istanze dei contoterzisti, che ricordo essere artigiani e non agricoltori, nella loro completezza e complessità. Fabrizio Canesi e Roberto Scozzoli, forti dei risultati raggiunti in favore degli agromeccanici della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, contribuiranno a dare nuovo impulso alla strategia sindacale di UNCAI che punta ad essere il principale aggregatore di contoterzisti italiani e a stringere accordi di collaborazione con tutta la filiera al fine di rendere più competitiva e sostenibile l’agricoltura del nostro Paese”.