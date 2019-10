Caporalato. Bellanova su arresto imprenditore che sparava ai braccianti. Legge va applicata

“Non ho parole. E vorrei fosse chiaro fino in fondo che una delle ragioni per cui siamo chiamati a stroncare il caporalato è la degenerazione di ogni tipo a cui caporali e imprese senza scrupoli si sentono autorizzati. Ancora una volta ripeto: abbiamo un’ottima legge che va applicata per intero.

Deve essere però altrettanto chiaro: crimini di questa natura non possono e non devono screditare un settore caratterizzato per la maggior parte da imprese sane e rispetto della dignità del lavoro. La legge va applicata fino in fondo anche per questo: difendere l’impresa sana”.

Così il ministro Teresa Bellanova sull’arresto a Terracina di un imprenditore agricolo che sparava ai braccianti per costringerli a lavorare ancora di più e che si avvaleva di caporali per il controllo dei lavoratori.