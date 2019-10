L’Istituto Ramazzini a difesa del biologico. Fra sicurezza alimentare globale e insostenibilità ambientale

Premettiamo che ogni agricoltore ha il sacrosanto diritto di produrre come meglio ritiene a condizione di rispettare la legge e che anche il biologico può avere un proprio spazio nel contesto agricolo nazionale a fronte delle presenza di una domanda da parte dei consumatori.Ciò detto occorre però dire con chiarezza che il biologico non può in alcun modo costituire una soluzione strutturale ai problemi di sicurezza alimentare globale in virtù della rinuncia a molte delle innovazioni tecnologiche che oggi consentono di alimentare la popolazione mondiale enormemente meglio di quanto si sia mai fatto in passato, rinuncia che relega le rese per ettaro del biologico a livelli pre-industriali (dal 20 al 70% in meno a seconda delle colture). Il biologico si dimostra infatti del tutto sordo al fatto che da un secolo a questa parte le innovazioni tecnologiche hanno profondamente modificato il nostro modo di fare agricoltura mirando nello specifico a meglio sfruttare le risorse (radiative, termiche, idriche e nutrizionali) contenendo al contempo le perdite produttive dovute alle limitazioni termiche, idriche e nutrizionali e alle avversità biotiche (parassiti, patogeni, malerbe) e abiotiche (siccità, ondate di caldo e di freddo, vento forte, eccesso idrico, ecc.). Per ottenere ciò si sono selezionate varietà vegetali molto più produttive di quelle del passato e in grado di contenere gli effetti negativi delle avversità (es: mais in grado di vegetare a temperature più basse, frumenti a taglia bassa in grado di resistere ai danni da vento, ecc.). Peraltro l’innovazione genetica è stata assecondata da tecniche colturali adeguate a valorizzare le nuove varietà, ad esempio soddisfacendo le esigenze azotate delle colture grazie ai concimi di sintesi prodotti attingendo all’illimitato serbatoio atmosferico di azoto o combattendo parassiti, patogeni e malerbe con mezzi chimici, fisici e biologici.Il ritorno a varietà vegetali “” con potenziali produttivi risibili, il rifiuto dei concimi di sintesi e la limitazione dei fitofarmaci a prodotti naturali (ma non per questo privi di impatti sull’ambiente e sull’uomo, come mostrano le norme precauzionali presenti nelle loro etichette) come azidiractina, spinosad (e piretro o a prodotti chiaramente artificiali ma con una “patina antica” come lo zolfo ottenuto per desolforazione dei combustibili fossili o i prodotti a base di rame sintetizzati dall’industria chimica (e anche qui invitiamo a considerare le norme precauzionali riportate sulle relative etichette).Giusto una notazione tecnica per provare ad uscire dal mondo delle favole. Lo Spinosad è un insetticida autorizzato per l’uso in agricoltura biologica. Le frasi di rischio del prodotto ( qui ) dicono: Altamente tossico per gli organismi acquatici e la dose letale che uccide in 50% delle api con cui entra in contatto è di 0,05 microgrammi per singola ape da miele. Detto in altri termini, un singolo grammo di Spinosad potrebbe uccidere per contatto 10 milioni di api. Ma le ammazza in maniera biologica!!!Le summenzionate bassissime rese ettariali del biologico fanno sì che se tutta l’agricoltura mondiale adottasse tale metodo di produzione si sarebbe costretti grossomodo a raddoppiare le terre coltivate, sottraendole a foreste e praterie e infliggendo dunque danni enormi agli ecosistemi naturali, il che attestaSempre dalle bassissime rese deriva che i costi di produzione per unità di prodotto in biologico siano assai più elevanti che nell’agricoltura convenzionale e si scaricano di regola sul consumatore. Già oggi infatti, nonostante un regime di aiuti pubblici che privilegia le aziende biologiche (il 45% del reddito netto delle aziende bio deriva da contributi pubblici contro il 31% di chi pratica l’assai più sostenibile agricoltura integrata – fonte: Bioreport 2017-18 pag. 24), il prezzo al consumo dei prodotti biologici è doppio o triplo rispetto a quello degli analoghi prodotti convenzionali, il che attestaIn ragione di tali palesi elementi di insostenibilità riteniamo che la diffusione indiscriminata della tecnologia del biologico sia lesiva dell’interesse nazionale e dell’umanità nel suo complesso e in ragione di ciò non possiamo che dirci contrari al DDL 988 che per l’Italia mira a un tale obiettivo.