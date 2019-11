Vendita diretta una grande opportunità. Focus di Agrialp l’8 novembre a Bolzano

La regionalità è uno dei principali trend di oggi, oltre ad essere una grande opportunità per tutti i rivenditori al dettaglio. Aziende agricole e agriturismi, osterie contadine e tradizionali, distillatori e produttori di birra artigianale così come apicoltori, artigiani attivi nel settore della vendita diretta, sono sempre alla ricerca di nuove informazioni, apparecchiature, servizi e di uno scambio competente di informazioni. Se ne parlerà nel corso di Agrialp a Bolzano dal 7 al 10 novembre.

Agridirect è la piattaforma perfetta, senza eguali in tutta la regione alpina, per tutti coloro che effettuano o desiderano effettuare la distribuzione diretta dei loro prodotti. Quest’anno, per attirare il maggior numero possibile di agricoltori interessati, il salone specializzato per la lavorazione, il confezionamento e la commercializzazione diretta di prodotti agricoli viene organizzato nelle stesse giornate di Agrialp. In quanto area espositiva a sé stante nell’ambito della Fiera Agricola dell’Arco Alpino, si presenta quindi come un forum dedicato ad una fonte di reddito sempre più importante e interessante per un numero crescente di agricoltori locali, che lavorano non in competizione, ma a complemento e supporto della consolidata tradizione cooperativa del territorio.

La parte dedicata alla vendita diretta occuperà circa 2.500 metri quadrati di superficie e coinvolgerà circa 50 espositori provenienti da tutta la regione alpina. Tra le altre cose, si potrà scoprire tutto ciò che serve per un packaging accattivante e per una lavorazione moderna del latte, nonché le popolari macchine self-service. Di particolare interesse saranno poi le stalle mobili e automatizzate per polli, esposte in Alto Adige per la prima volta.

Stimolante attrazione per i visitatori sarà inoltre il terzo convegno organizzato dal Gallo Rosso (Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi) sulla commercializzazione diretta dei prodotti agricoli, in programma venerdì 8 novembre, dalle 9 alle 12, presso il MEC Meeting & Event Center Alto Adige. A Dominik Flammer è affidato il primo intervento: pluripremiato scrittore ed economista svizzero, si occupa di storia dell’alimentazione da trent’anni, concentrando il suo lavoro sul patrimonio culinario della regione alpina e in particolare sulla stretta collaborazione tra agricoltura e gastronomia. In sede di congresso, fornirà un’interessante panoramica sull’ampia varietà di prodotti che fanno parte della cultura gastronomica alpina e spiegherà, attraverso alcuni esempi, come questi possono essere commercializzati con successo.

Anche Britta Marbs, consulente ed esperta di marketing diretto, relazionerà sul tema “vendite di successo”, concentrandosi sugli aspetti da considerare quando si ha a che fare con i propri ospiti di casa, con i clienti al mercato contadino o con importanti partner commerciali. Infine, due contadini altoatesini, Christian Giovanett di Termeno e Franz Innerhofer di Verano, presenteranno e racconteranno la vendita diretta all’interno del loro stesso maso.

AGRIALP 2019

Da giovedì 7 a domenica 10 novembre | 08:30 – 18:00 | Fiera Bolzano

Biglietti: 9€ I 7€ online I 5€ over 65 e bambini 7-15 anni I gratis bambini fino a 6 anni

Mostra zootecnica: sabato 9 e domenica 10 novembre presso il Centro Commercializzazione Bestiame, Via Galvani, 4

Parcheggio visitatori sul tetto del padiglione: 1€/30 min.

Per raggiungerci consigliamo l’utilizzo dei mezzi pubblici. In treno: linea Bolzano-Merano, fermata Bolzano Sud. Con il bus urbano: linee 10 A/B oppure 18 dalla stazione centrale di Bolzano.