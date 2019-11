Italia-Brasile, il ministro Bellanova incontra l’ambasciatore Ramos. Focus su sostenibilità catene approvvigionamento

“Codiale e proficuo”. Così la Ministra Teresa Bellanova a proposito dell’incontro svoltosi stamane al Mipaaf con il nuovo Ambasciatore del Brasile, Helio Vitor Ramos, recentemente arrivato in Italia, che ha consentito di passare in rassegna l’andamento delle relazioni agricole e alimentari, tanto in chiave bilaterale come nei fori multilaterali quali il G20 e la FAO.

La promozione della qualità e sicurezza alimentare, le eccellenze tipiche dei territori e l’interazione fra i rispettivi sistemi agricoli possono, hanno affermato Bellanova e Ramos, migliorare le condizioni dei piccoli agricoltori nei due Paesi– con particolare attenzione alla sostenibilità delle catene di approvvigionamento. Nel corso del colloquio sono state affrontate le potenzialità di rafforzamento e riequilibrio dell’interscambio agricolo, anche con riguardo alle questioni fitosanitarie in merito alle quali la definizione di alcuni dossier in trattazione aiuterebbe le imprese e consentirebbe di intensificare le relazioni commerciali.

E’ stato infine ricordato il ruolo del Trattato Internazionale sulle Risorse Fitogenetiche per l’Alimentazione e l’Agricoltura, il cui organo direttivo tornerà a riunirsi a Roma dall’11 al 16 novembre prossimi, come strumento per facilitare lo scambio e la ricerca di materiale genetico vegetale. L’Italia è favorevole ad ampliare la lista delle specie agricole sottoposte al Trattato e al relativo sistema multilaterale.