Guida pratica al nuovo Passaporto delle piante e iscrizione al RUOP

La scadenza del 14 dicembre è vicina, tutto il settore florovivaistico italiano è in attesa del nuovo Regolamento Ue 2016/2031, che prevede obblighi per tutti i protagonisti della filiera, da chi importa a chi vende materiali vegetali. L’obiettivo è scongiurare emergenze fitosanitarie come Xylella, che è costata milioni di euro di danni e ha messo a rischio le nostre produzioni alimentari.

Per orientare tutte le aziende italiane del comparto sui nuovi adempimenti, l’Associazione Florovivaisti Italiani fornisce le prime indicazioni, sia sui passaporti delle piante, che sull’iscrizione al Registro Unico dei Produttori Professionali (RUOP). Saranno disponibili nella sezione documentazione di questo sito.

All’entrata in vigore del regolamento, infatti, tutti i produttori, definiti “Operatori Professionali”, dovranno, emettere un passaporto per i materiali prodotti secondo un formato che sarà unico per tutta la Ue e dovranno anche essere iscritti con un codice “uniforme” al nuovo registro.

L’obiettivo del passaporto non cambia rispetto al passato, a garanzia della sanità dei materiali prodotti. La novità è il maggior numero di soggetti coinvolti negli obblighi e l’estensione del passaporto a tutte le piante, prodotti vegetali e anche alcuni materiali utilizzati.

Sia il passaporto che l’iscrizione al RUOP di tutti gli operatori della filiera dovranno servire a ricostruire la catena delle responsabilità e evitare sia l’introduzione che la diffusione di fitopatie delle piante. Con la guida pratica, l’associazione intende fornire uno strumento di semplice utilizzo, riportando le informazioni utili per le prime esigenze a supporto delle imprese.

Altri approfondimenti seguiranno a questi primi materiali. La normativa che riguarda la sanità delle piante deve essere, infatti, ancora completata e subirà continui aggiornamenti, l’Associazione dei Florovivaisti Italiani seguirà le attività sia a livello comunitario che nazionale e continuerà ad aggiornare il vademecum sia sul sito che tramite newsletter.

Sul sito è possibile trovare anche altra documentazione di approfondimento e maggiori dettagli su tutti i nostri appuntamenti sul territorio. Raccogliamo anche i vostri quesiti all’indirizzo mail: segreteria@florovivaistiitaliani.it.

I prossimi appuntamenti dell’Associazione dei Florovivaisti Italiani con i produttori saranno ad Imperia il 26 novembre e in Sicilia a dicembre.