Bellanova, con la manovra agricoltura protagonista. Sul vino cabina di regia nazionale

“Il mio impegno è: ridare centralità al settore agricolo e agroindustriale. Con la Legge di bilancio l’agricoltura torna protagonista dell’agenda economica con l’attenzione che merita, pur facendo i conti con la limitazione delle risorse. L’agricoltura e l’agroalimentare possono contare su 600 milioni di euro in più fino al 2022, risorse che si aggiungono a quelle già attive.

L’azzeramento dell’Irpef per chi vive di agricoltura significa quasi 200 milioni di euro che lasciamo alle imprese per investire. E sono orgogliosa del segnale che diamo a donne e nuove generazioni. Il Bonus Donna in campo significa 15 milioni di euro per mutui a tasso zero per le imprenditrici agricole. Mentre i giovani che vogliono aprire un’azienda agricola sarà lo Stato a pagare i contributi previdenziali per i primi 24 mesi. Stanziamo anche 30 milioni di euro per il sostegno alle filiere e all’autentico Made in Italy. Per il vino, a cui è dedicata questa manifestazione ormai adulta qui a Leverano, abbiamo approvato la graduatoria per i fondi OCM promozione per 28 milioni di euro di contributi e stiamo costituendo la Cabina di regia nazionale per il settore”.

Misure importanti che indicano con chiarezza la traiettoria su cui siamo impegnati”.

Così il ministro Teresa Bellanova intervenendo al Convegno “Nuova agricoltura, identità territoriale, tutela del paesaggio e dell’ambiente”, nell’ambito della 22°esima Edizione di “Novello in Festa” a Leverano.