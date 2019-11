Emergenza maltempo nel Metapontino. Asso Fruit: agricoltura in ginocchio, mappare territorio dopo la tempesta

“Il comparto agricolo del Metapontino è stato piegato dal vento e dalla pioggia, danni ingenti alle strutture e alle produzioni. E’ necessario procedere in tempi strettissimi alla rendicontazione dei danni e predisporre tutti gli atti amministrativi necessari – tanto a livello periferico, quanto a livello governativo – per adottare le misure necessarie a sostegno del settore”, così Andrea Badursi, direttore generale dell’Organizzazione di produttori, Asso Fruit Italia, con sede a Scanzano Jonico, a poche ore dalla tromba d’aria che ha praticamente messo in stato di massima allerta il Metapontino.

“Impianti interi sono stati abbattuti dal vento, rase al suolo le serre che ospitano frutta e ortaggi. Il duro colpo inferto al cuore produttivo della Basilicata avrà ripercussioni forti perché dalle prime stime possibili è evidente che ad essere pregiudicato è il futuro produttivo di interi lotti che accolgono produzioni molto pregiate e rappresentative dell’area come le fragole. E gli agrumi che in questa fase sono in produzione”.