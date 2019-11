Bruxelles reintroduce la parola “Pesca” nel titolo della Commissione competente

“Con soddisfazione apprendiamo la notizia, della reintroduzione della “pesca” nel titolo del portafoglio di competenze del Commissario Virginijus Sinkevičius responsabile per l’ambiente e gli oceani. Ci auguriamo che questa correzione comporti una maggiore attenzione verso questo settore produttivo da parte del nuovo Commissario e possa portare anche alla reintroduzione del termine “pescatore” nella legislazione relativa alla Politica comune della pesca”. Questo il commento della segretaria generale della Uila Pesca, Enrica Mammucari, alla lettura dell’annuncio fatto dal portavoce della prossima Presidente della Commisione europea, Ursula Von der Leyen.

“Non è solo una questione formale” aggiunge Mammucari “Per troppi anni l’assenza di attenzione verso la dimensione sociale della pesca si è tradotta in provvedimenti che oltre a provocare una forte emorragia di occupati e imprese non ha nemmeno prodotto i risultati attesi sullo stato delle risorse ittiche. Noi continueremo a lavorare per dare un nuovo protagonismo ai pescatori nella definizione di strategie orientate alla salvaguardia della sostenibilità, che deve essere non solo ambientale ed economica, ma anche sociale, come riconosciuto ormai universalmente”.

“L’esclusione del riferimento alla pesca era infatti paradossale” afferma Fabrizio De Pascale, segretario nazionale Uila Pesca “essendo questa una delle poche materie che ricadono nella esclusiva competenza dell’Unione europea, che ricomprende il potere di legiferare ma anche di concludere negoziati e accordi in materia di pesca con i paesi terzi, ad esclusione di quelli di delimitazione delle zone di pesca”. Una competenza che l’UE esercita da quasi cinquant’anni” continua De Pascale che aggiunge “Ora, così come si fanno sforzi per salvaguardare e migliorare la Politica agricola comune, è lecito attendersi lo stesso impegno da parte della Commissione anche sulla pesca, altra tradizionale politica europea prevista nei trattati”.