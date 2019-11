Maltempo, Bellanova: pronti a dichiarare stato di calamità per agricoltura nelle regioni colpite

“Come è evidente dalle notizie che giungono, anche l’agricoltura è duramente colpita dal maltempo di queste ore. Stiamo seguendo con preoccupazione le esigenze dei diversi territori e siamo pronti a collaborare con le Regioni maggiormente colpite per il censimento dei danni e per dichiarare lo stato di eccezionale avversità atmosferica. Servirà ad attivare gli strumenti del Fondo di solidarietà nazionale, a partire dalla sospensione delle rate dei mutui e dei contributi previdenziali per le imprese agricole. Incontreremo già nei prossimi giorni l’Abi per un’azione comune anche su questo fronte, perché dobbiamo aiutare le aziende a superare l’emergenza”. Lo ha sottolineato il ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova, commentando l’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito alcune regioni italiane, su tutte la Toscana.

LA SITUAZIONE IN TOSCANA

Maltempo. Situazione critica in Toscana, preoccupazione per Firenze. Idrovore accese e casse di espansione aperte

Danni da maltempo, Toscana flagellata. Preoccupa la piena dell’Arno

Maltempo in Toscana. Allerta rossa, attesa piena straordinaria del fiume Ombrone. Stato di allerta a Pisa

Maltempo, codice rosso su Valdarno inferiore e Grossetano fino alla mezzanotte di lunedì