Dimissioni Bellanova? In tempi rapidi se non arrivano le risposte che attendiamo

Bellanova verso le dimissioni? E’ presto per dirlo. Certo che le parole della ministra delle Politiche Agricole e capodelegazione Iv – nell’ambito delle schermaglie degli ultimi giorni Renzi-governo – a Tagadà su La7, stanno facendo rumore.

I tempi per eventuali dimissioni? “Per le mie dimissioni non si dovrà attendere molto, se non arrivano le risposte che noi attendiamo”.

Ecco cosa ha detto la ministra: “Fare il ministro è un grande onore e per chi ha la mia storia e il mio vissuto è ancora più importante dare valore questo incarico.

Fare il ministro non significa prestarsi a fare tappezzeria, significa concorrere alla formazione decisioni e servire con lealtà e onore il Paese.

E l’ho detto al presidente del consiglio e a tutto il consiglio dei ministri, che se non si ha la capacità di considerare alla pari, i componenti del governo non sulla base dei numeri della forza politica che li ha espressi, ma sulla base della qualità della proposta che si porta in discussione, a quel punto non c’è più ragione d’essere che persone come me stiano dentro a questo governo”.

Insomma la crisi di governo è nel vivo, Matteo Renzi staccherà la spina?