Dl clima. Gasolio agricolo, Abate(M5S): grazie a nostro lavoro, ritirato emendamento su sussidi ambientalmente dannosi

“Grazie al lavoro del gruppo del Movimento 5 Stelle è stato ritirato l’emendamento che prevedeva l’istituzione del Programma per l’eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e che doveva definire anche l’impiego di eventuali misure compensative per i soggetti economici ed i settori oggetto della riduzione graduale dei predetti sussidi. La decisione è arrivata nonostante non ci fosse mai stato un automatismo tra il programma di eliminazione dei sussidi suddetto e le relative polemiche nate in merito all’eliminazione delle agevolazioni per il gasolio agricolo.

Il testo, infatti, rimandava sin da subito alla costituzione di un tavolo presso la Presidenza del Consiglio di concerto con i ministeri per discutere dei sussidi ambientalmente dannosi che si è ritenuto opportuno ritirare proprio per evitare fraintendimenti e problemi. Ho seguito la questione ininterrottamente sin dall’inizio dando voce al settore agricolo e agli agricoltori”. Così la senatrice M5S e capogruppo in commissione agricoltura in Senato, Silvana Rosa Abate.