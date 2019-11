Manovra.Lega: presentato emendamento per rating prodotti agroalimentari italiani

“Un’etichetta che attesti la qualità del prodotto in termini di salute dei consumatori. La Lega ha presentato un emendamento alla manovra che promuove un sistema di rating dei prodotti indicando se un determinato alimento sia sano oppure no, in base ad un consumo suggerito nel corso della giornata. Il processo di filiera avrebbe quindi un’etichetta di qualità aggiuntiva rispetto a quelle imposte oggi dall’Europa e i prodotti dell’agroalimentare italiano come ad esempio Grana Padano, Parmigiano Reggiano o prosciutto di Parma, avrebbero un riconoscimento certificato di eccellenza non soltanto basato sulla qualità ma anche sugli effetti benefici per la salute. Non è un caso infatti che una delle maggiori associazioni di categoria come Coldiretti abbia visto positivamente la proposta della Lega. Auspichiamo che il governo accolga il nostro emendamento che da una parte incentiva modelli alimentari corretti e dall’altra si valorizza prodotti di qualità del made in Italy”.

Lo dichiarano i senatori della Lega Maria Cristina Cantù e Gian Marco Centinaio.