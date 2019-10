Manovra, senatori Lega: per agricoltura Nadef insufficiente, governo chiarisca

«Oggi in commissione Agricoltura, abbiamo convintamente espresso parere negativo alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef), perché la stessa è solo un susseguirsi di proclami, senza alcun indirizzo politico che evidenzi concrete misure di sostegno economico e finanziario tangibile. In una congiuntura che preoccupa per gli effetti che scaturiranno con l’introduzione di dazi e misure protettive, nella nota non si evidenziano misure a conforto dell’iniziativa imprenditoriale del comparto. Nulla poi viene specificato riguardo ad un incremento di giovani lavoratori nel settore agricolo così come alcuna menzione degna di nota è riservata ad un settore strategico quale la pesca, vessata dalle continue limitazioni imposte dall’Europa. Se questa è la cura che la sinistra vuole apportare al nostro maggior settore commerciale, sappiano fin d’ora che la Lega sarà al fianco dei lavoratori e dei consumatori italiani e darà battaglia per evitare i soliti pasticci e i più esecrabili favoritismi».

Così i senatori della Lega in commissione Agricoltura, Gianpaolo Vallardi, presidente della stessa, Giorgio Maria Bergesio, capogruppo, Gian Marco Centinaio, già ministro dell’Agricoltura e la senatrice Rosellina Sbrana, membro della commissione.