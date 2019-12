Dazi Usa. Ue propone a Paesi più contributi per promozione vino

La Commissione europea proporrà ai Paesi membri un aumento del contributo Ue alle campagne di promozione per il vino dal 50 al 60% delle spese ammissibili, come prima risposta Ue alle tariffe Usa sui prodotti agroalimentari.

Le bozze di regolamento che saranno presentate oggi per una prima discussione autorizzano i produttori a cambiare i mercati target delle campagne di marketing in corso (ad esempio, spostandole dalla Cina agli Stati Uniti) e di estenderle oltre il limite previsto di 5 anni. I paesi potranno modificare i loro programmi nazionali, sempre nella parte promozione, durante l’anno ogni volta che sarà necessario. Le agevolazioni riguardano tutti i produttori europei, anche se i dazi Usa colpiscono solo le esportazioni da Germania, Francia, Spagna e Regno Unito. Vini sfusi, spumanti e in scatola con dispenser (bag-in-box) non subiscono le tariffe e non sono coperti dalle nuove norme proposte.