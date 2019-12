CUN. Mercato stabile per suini, suinetti in aumento. Scrofe: non formulato

La Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. rende noto che oggi si sono riunite a Mantova le Commissioni Uniche Nazionali dei Suini da Macello, dei Suinetti e delle Scrofe da macello.

La CUN Suini da Macello ha formulato il prezzo di 1,717/1,722 €/Kg per la categoria 160/176 Kg del circuito tutelato.

La CUN Suinetti ha formulato i seguenti prezzi: lattonzoli di 7 Kg: 52,40 cad. (+1,15); lattonzoli di 15 Kg: 4,475 €/Kg (+0,100); lattonzoli di 25 Kg: 3,247 €/Kg (+0,080); lattonzoli di 30 Kg: 2,895 €/Kg (+0,075); lattonzoli di 40 Kg: 2,390 €/Kg (+0,050); magroni di 50 Kg: 2,112 €/Kg (+0,040); magroni di 65 Kg: 1,935 €/Kg (0,030); magroni di 80 Kg: 1,865 €/Kg (0,000); magroni di 100 Kg: 1,810 €/Kg (+0,010).

Il prezzo medio dei suini di peso 160-176 kg destinati al circuito tutelato (calcolato come media del prezzo minimo e massimo) si è attestato su 1,806 €/kg, in aumento di +0,002 €/kg rispetto alla settimana precedente (+39% rispetto allo scorso anno). Per i suinetti di 30 kg si osservano ulteriori rialzi pari a +0,075 €/kg, in crescita del 29% rispetto allo scorso anno (+0,659 €/kg ).

Prodotto Prezzo 12/12/2019 (€/kg) Variazione rispetto alla precedente settimana (€/kg) Variazione rispetto al 2018 (€/kg) Suini da macello 160/176 kg circuito tutelato 1,803-1,808 0,002 0,504 Suinetti 30 kg 2,895 0,075 0,659

Le Commissioni Uniche Nazionali dei Suini da macello (CUN Suini), dei Suinetti (CUN Suinetti) e delle Scrofe da macello (CUN Scrofe) sono istituite con Decreti direttoriali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottati di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto 31 marzo 2017, n. 72 pubblicati sul sito internet del Mipaaf in data 19 aprile 2018 e 5 ottobre 2018.Decreto direttoriale2018.

L’istituzione delle Commissioni Uniche Nazionali (CUN) nasce dall’esigenza di monitorare, tutelare e rendere trasparente il mercato.2017