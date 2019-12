Manovra, Lega, “con riduzione sussidi ambientalmente dannosi, doppia batosta per le imprese agricole”

“L’approvazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi è una doppia batosta, inferta dalla maggioranza giallofucsia a settori produttivi primari, come l’agricoltura e la pesca. Gli agricoltori, infatti, saranno mazziati e cornuti: oltre a perdere risorse fondamentali, non saranno neppure coinvolti, attraverso le proprie associazioni datoriali, della definizione del Programma per l’eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e dovranno subire ogni scelta che sarà fatta sulla loro pelle. Infatti, nell’apposita commissione, prevista nell’emendamento della maggioranza, è contemplata la presenza di università, enti locali, ambientalisti, ma non delle categorie produttive, che saranno soggetto passivo dei tagli. Anziché incentivare e supportare in azioni di ammodernamento delle attività e delle produzioni, rendendole sempre più ambientalmente compatibili, questa maggioranza si accanisce sulle imprese, indiscriminatamente, dagli agricoltori e pescatori agli autotrasportatori, mettendo in ginocchio interi comparti produttivi”.

Lo dichiarano i capigruppo della Lega in commissione Agricoltura in Senato Giorgio Maria Bergesio, alla Camera Lorenzo Viviani e il senatore già ministro all’Agricoltura Gianmarco Centinaio.