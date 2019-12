Una birra artigianale per il pranzo di Natale. Dal Birrificio San Quirico anche una doppio malto al Panforte di Siena

La birra artigianale è senz’altro una bella idea per un regalo di Natale. E’ anche un’idea originale se si sceglie una craft beer per accompagnare il pranzo o un cenone delle feste. Fra le eccellenti birre artgianali del Birrificio San Quirico – proprio nel centro storico di San Quirico d’Orcia (Si) – sono tutte da scoprire queste tre tipologie di birre artigianali : la bionda Iris alla ambrata Giulitta, ideali a tutto pasto; quindi la Catharina – aromatizzata con le spezie del Panforte di Siena – e la Theobroma al cioccolato, abbinamento ideale con i dolci natalizi.

Prorio la Catharina, al gusto di Panforte, vogliamo conoscerla meglio. CATHARINA è la prima birra artigianale italiana prodotta con cereali biologici della Val d’Orcia e aromatizzata con le spezie tipiche del Panforte di Siena: pepe, cannella, noce moscata, chiodi di garofano e altre, in una combinazione segreta ed esclusiva.

E’ una limited edition realizzata esclusivamente nei mesi invernali, ideale da abbinare con formaggi stagionati, dolci e pasticceria secca, oltre che come birra da meditazione.

Catharina è dedicata a Santa Caterina da Siena, che nel Medio Evo, come testimoniato da numerose fonti storiche, era solita frequentare la Val d’Orcia ed in particolare il borgo termale di Bagno Vignoni, dove si ritirava in preghiera e in solitudine.

Stile: English Pale Ale, doppio malto, ambrata, alta fermentazione, rifermentazione in bottiglia

Ingredienti: acqua, malto, grano della Val d’Orcia, luppolo, lievito, aromi e spezie del Panforte di Siena

Gradazione alcolica: 6%

Temperatura di servizio: 8-10°C

Conservazione: al fresco e al riparo dalla luce

Disponibile nel formato: standard 0,75 L