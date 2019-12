L’agroalimentare Made in Italy alla prova Pac. De Castro alla presentazione Atlante Qualivita Treccani

L’Atlante Qualivita pubblicato da Treccani; l’attività di Bruxelles sulla tutela del Made in Italy e le priorità dei singoli Stati membri in vista della prossima Pac. Ne abbiamo parlato a margine della presentazione dell’Atlante Qualivita – Treccani con Paolo De Castro, coordinatore S&D ComAgri Parlamento UE e Pres. Comitato Scientifico Qualivita.

“Cultura e prodotti agroalimentari DOP e IGP – ha detto De Castro – costituiscono un binomio formidabile, che consente di valorizzare i territori coniugando le tante storie della provincia italiana. E l’Atlante Qualivita, oltre a confermarsi punto di riferimento e prezioso strumento di lavoro per gli operatori con i suoi oltre 800 prodotti, tra alimenti e vini, in questa edizione 2020 che vede Treccani come editore, diventa un “Testo unico” del sistema agroalimentare di qualità. Una pubblicazione ad alto valore aggiunto che descrive con perizia accademica e scientifica due degli assi di maggior pregio del made in Italy – Denominazioni d’Origine e Indicazioni Geografiche Protette riconosciute dall’Unione europea – e punte di diamante delle nostre esportazioni nel mondo.