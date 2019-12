Fermo Pesca 2019. Bellanova: risorse già disponibili, criteri in corso di definizione

“Voglio rassicurare i pescatori: le risorse per il sostegno al fermo pesca 2019 sono nella disponibilità del Ministero e i criteri di ripartizione saranno definiti dal relativo decreto interministeriale in corso di definizione”. Così il ministro alle Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova.

“La nostra attenzione per un settore importante come quello della pesca non è assolutamente in discussione”, prosegue la Ministra. “Lo certifica quanto già presente in Manovra con lo stanziamento del nostro Ministero di 11 milioni sulle misure di integrazione al reddito relative al fermo pesca obbligatorio 2020, cui si aggiungono 2.5milioni integrativi per quello non obbligatorio. E lo dimostra la proroga del Piano triennale Pesca”.