Si terrà il 17 ottobre prossimo alle 11, al Mipaaf, l’incontro tra una rappresentanza dei pescatori pugliesi e la Direzione Generale della Pesca marittima e dell’acquacultura per ascoltare le istanze sui problemi del settore. “Il Ministero è attento a quanto sta accadendo anche in queste ore in Puglia”, dice la Ministra Teresa Bellanova. “La priorità è tutelare il reddito dei pescatori; per questo ho chiesto agli uffici di fissare l’incontro”.