I 5 Grappoli di Puglia. 27 aziende premiate: evento il 5 gennaio a Borgo Egnazia

È arrivato il grande momento. Dopo la cerimonia nazionale tenutasi a Roma, Fondazione Italiana Sommelier di Puglia con orgoglio ed emozione presenta “I 5 Grappoli di Puglia”, l’attesissima cerimonia di premiazione dei produttori pugliesi ritenuti da Bibenda 2020 tra “I Migliori Vini d’Italia”.

Come ogni anno una grande festa darà il giusto riconoscimento alle eccellenze della produzione enoica pugliese 2019. Un’occasione sempre importante per confrontarsi e, soprattutto, ringraziare i produttori per la loro costante opera di valorizzazione della nostra regione in Italia e nel mondo.

La serata di Gala si terrà il 5 gennaio 2020 alle 19, presso Borgo Egnazia a Savelletri di Fasano.

La prima parte della serata avverrà nella Sala Quattro Torri per il momento aperto esclusivamente ai produttori, alle personalità istituzionali regionali e nazionali e ai giornalisti specializzati. Al Welcome Cocktail seguirà l’introduzione e la presentazione alla stampa della nuova Guida BIBENDA 2020, la storica guida che da 20 anni ormai consegna il più alto riconoscimento a chi continua a scrivere la storia di questo Paese. Quindi la premiazione con i 5 Grappoli. È il momento più emozionante e celebrativo perché sul palco, insieme al presidente di Fondazione Italiana Sommelier di Puglia Giuseppe Cupertino e alla giornalista Monica Caradonna, ci sarà l’essenza di Puglia, che si mostra in tutta la sua vitalità ed eccellenza. Una crescita costante, come rivela il forte riconoscimento che ogni anno riceve da Bibenda, una crescita accompagnata e raccontata con grande attenzione dal Centro di Cultura del Vino più prestigioso al mondo. Non a caso è la prima regione d’Italia, oltre Roma, in numero di associati e corsi attivi nel 2019.

Ad arricchire l’evento saranno il Gala Dinner pensato e realizzato per l’occasione da Domingo Schingaro Executive Chef del Ristorante Due Camini di Borgo Egnazia (1 Stella Michelin), abbinato alle 28 referenze di vino pugliese premiate dalla Guida BIBENDA 2020 e il concerto del Maestro Cataldo Caputo, tenore pugliese di fama internazionale. La partecipazione alla Cena di Gala è aperta ad un ristretto numero di partecipanti (per info e prenotazione www.fondazionesommelierpuglia.it oppure info@fondazionesommelierpuglia.it).

I VINI E LE AZIENDE PUGLIESI PREMIATE: Agricole Vallone Graticciaia 2015, Albea Lui 2017, Apollonio Copertino Rosso Divoto Riserva 2010, Cantele Chardonnay Teresa Manara Uno Settembre 2017, Cantine Due Palme Rosso 1943 2016, Cantine Due Palme Salice Salentino Selvarossa Riserva 2016, Carvinea Brut Rosé 2013, Centovignali Gioia del Colle Primitivo Pentimone 2017, Conti Zecca Nero 2016, Cosimo Taurino Patriglione 2014, d’Araprì Spumante Rosé Sansevieria 2015, Feudi di Guagnano Nero di Velluto 2015, Garofano Le Braci 2013, Gianfranco Fino Es 2017, L’Archetipo Spumante Brut Nature Marasco 2016, Leone De Castris Salice Salentino Rosso Donna Lisa Riserva 2016, Masca del Tacco Primitivo di Manduria Piano Chiuso Riserva 2016, Morella Primitivo La Signora 2016, Petra Nevara Nevaia 2017, Polvanera Gioia del Colle Primitivo Polvanera 16 Vigneto San Benedetto 2016, Produttori Vini Manduria Primitivo di Manduria Sonetto Riserva 2015, Rivera Castel del Monte Nero di Troia Puer Apuliae Riserva 2014, Schola Sarmenti Diciotto 2017, Tenute Al Bano Carrisi Salice Salentino Mater Landa Riserva 2013, Tormaresca Castel del Monte Aglianico Bocca di Lupo 2015, Trullo di Pezza Primitivo di Manduria Pezzale Riserva 2015, Varvaglione Vigne & Vini Primitivo di Manduria Collezione Privata Cosimo Varvaglione 2016, Vespa Vignaioli per Passione Primitivo di Manduria Raccontami 2017.