Linee guida per una sana alimentazione. Pubblicata la revisione del documento basato sulla Dieta mediterranea

Dopo più di dieci anni dall’ultima revisione, viene pubblicata dal CREA la revisione 2018 delle Linee Guida per una sana alimentazione. E’ il documento italiano di riferimento sulla sana alimentazione rivolto ai consumatori.

Raccoglie e aggiorna periodicamente una serie di consigli e indicazioni alimentari, elaborate da un’apposita commissione scientifica, costituita da prestigiosi studiosi del mondo dell’alimentazione e non solo. Le Linee Guida italiane per una sana alimentazione sono ritagliate sulla base dell’ormai ben noto modello alimentare mediterraneo, che – anche se poco seguito – è universalmente riconosciuto come quello che coniuga in modo più efficace salute e benessere con appagamento sensoriale.

L’ obiettivo prioritario delle Linee Guida è la prevenzione dell’eccesso alimentare e dell’obesità che, in Italia, soprattutto nei bambini, mostra dati preoccupanti, in particolare nei gruppi di popolazione più svantaggiati, ma non solo. Il concetto di sana alimentazione in questa revisione delle linee guida è declinato come protezione dalle malattie cronico-degenerative, promozione di salute e longevità, sostenibilità sociale ed ambientale, migliore qualità della vita.

SCARICA la nuova versione de LE LINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE LINEE-GUIDA DEFINITIVO