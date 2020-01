L’agricoltura specializzata dedicata al vigneto e frutteto a Fieragricola 2020

Padiglioni 4 e 5 : aree per il vigneto e il frutteto, colture ad alto valore aggiunto e simbolo dell’agricoltura mediterranea.

: aree per il vigneto e il frutteto, colture ad alto valore aggiunto e simbolo dell’agricoltura mediterranea. Macchine, mezzi, attrezzature specifiche di agricoltura di precisione e di sostenibilità per migliorare la competitività delle imprese agricole specializzate

Corsi su potatura, solfiti, gestione della chioma di vigneto e frutteto, dendrochirurgia

DEGUSTAZIONI ALLA CIECA

Vini resistenti vs non resistenti

Dal 29 gennaio all’1 febbraio, ore 13.00

I vini utilizzati nel blind test sono concepiti nell’ottica della sostenibilità ambientale con l’utilizzo di vitigni resistenti che consentono minore impiego di prodotti fitosanitari

Vini con solfiti vs vini senza

Dal 29 gennaio all’1 febbraio, ore 16.00

I vini utilizzati nel blind test sono concepiti nell’ottica della salubrità del consumatore finale con prodotti vinificati senza utilizzo di solforosa.

CONVEGNI VITICOLTURA

La concimazione azotata della vite

Seminario – 29 gennaio, ore 11.30

Nel seminario spiegheremo come far fronte a situazioni di eccesso o carenza di azoto e quali sono le potenzialità dei fertilizzanti a cessione controllata nella concimazione di precisione.

Residui di zolfo e rame in cantina

Seminario – 29 gennaio, ore 15.30

Il rame e lo zolfo usati in vigneto possono davvero indurre contaminazioni odorose e visive nel vino e rendere più complicata la vinificazione? Nel seminario cercheremo di dare risposta a questa domanda.

Il diserbo senza glifosate

Seminario – 30 gennaio, ore 11.30

Diserbo meccanico, diserbo termico e pacciamatura vegetale: nel seminario illustreremo tutte le tecnologie alternative al diserbo chimico del vigneto.

Peronospora della vite, strategie 4.0 per la difesa sostenibile

Convegno – 31 gennaio, ore 10.00

La peronospora rappresenta il patogeno chiave della vite e richiede una sempre maggiore attenzione nelle strategie di difesa. Nel convegno saranno presentate le ultime acquisizioni sul patogeno e le regole per una corretta gestione.

Gli agenti di biocontrollo

Seminario – 31 gennaio, ore 15.30

Nel seminario presenteremo le peculiarità e le modalità di applicazione degli agenti di biocontrollo che possono essere sfruttati in vigneto.

Viti resistenti

Seminario – 1 febbraio, ore 11.30

La genetica può migliorare la sostenibiltà in vigneto? I vitigni resistenti attirano attenzione, ma anche perplessità. Nel seminario faremo il punto su come genetica e miglioramento genetico siano alleati della sostenibilità in viticoltura.

Gestione sostenibile del suolo in vigneto

Seminario – 1 febbraio, ore 15.30

Anche in viticoltura si ricorre sempre più a tecniche conservative per limitare la degradazione del suolo. Nel seminario mostreremo come i sistemi di supporto alle decisioni possono favorire una gestione sostenibile.

LEZIONI DI POTATURA

Potatura per le forme di allevamento più diffuse

I preparatori d’uva Simonit&Sirch spiegheranno i principi della tecnica di potatura della vite da loro codificata e nel vigneto dimostrativo del Padiglione 4 mostreranno dal vivo i tagli da eseguire.

• 29 gennaio ore 14.00

• 30 gennaio ore 10.00

• 1 febbraio ore 14.00

Dendrochirurgia

Per contrastare il mal dell’esca i preparatori d’uva Simonit&Sirch hanno messo a punto la dendrochirurgia, tecnica che permette di risanare le viti colpite da questo problema. Nei seminari presenteranno la tecnica sia dal punto di vista teorico sia pratico.

• 29 gennaio e 1 febbraio ore 10.00

• 30 e 31 gennaio ore 14.00

DYNAMIC SHOW

Gestione di vigneto e frutteto

All’interno di un’arena di circa 3.600 metri quadrati di superficie e con una tribuna coperta a disposizione del pubblico, si svolgerà una dimostrazione di macchine e attrezzature in movimento per la gestione del suolo e della chioma in vigneto e in frutteto.