Pane, marmellata e relax fra gli olivi. Voglia di vita rurale in Italia per Jennifer Lopez

Ve la immaginate Jennifer Lopez in mountain bike fra le colline della Val d’Orcia, oppure a degustare un calice di Primitivo immersa nella quiete di una masseria pugliese, ma anche a passeggiare fra gli oliveti del Lago di Garda? L’idea è più realistica di quanto si possa pensare.

A confessare un suo desiderio, dopo una vita di successi e sempre sotto le luci della ribalta, è stata direttamente la diva americana in un’intervista su Vanity Fair dedicata al mondo di Hollywood che la vede in copertina insieme con Eddie Murphy e Renee Zellweger.

«Vorrei vivere in un posto diverso dagli Stati Uniti, in una piccola città in Italia – ha detto JLo – oppure dall’altra parte del mondo, a Bali per vivere una vita un po’ più semplice in mezzo alla natura».

Ma l’identikit della location in cui sogna di vivere è ancora più precisa, e farebbe pensare ad una campagna italiana: «Sogno di andare in bicicletta a comprare del pane, metterlo nel cestino, tornare a casa, spalmarci sopra la marmellata e mangiarlo mentre dipingo oppure mentre sono seduta su una sedia a dondolo, da dove posso godere la vista di un olivo o di una quercia e sentirne l’odore». Insomma, che dite, c’è qualcuno pronto ad ospitare Jennifer Lopez?