Agriumbria in vetrina a Fieragricola. Tutte le novità dell’edizione 2020

Agriumbria in vetrina a FIERAGRICOLA Pad. 9 stand D1 (padiglione zootecnia), in programma dal 29 gennaio all’1 febbraio a Veronafiere. Sono queste le coordinate per scoprire la 52esima edizione di Agriumbria, la fiera dell’agricoltura in scena a Umbriafiere dal 27 al 29 marzo 2020.

Dopo la presentazione ad Agrilevante infatti, continua la road map di presentazione di uno degli eventi più longevi dedicati al settore dell’agricoltura. In particolare la scelta di partecipare nel padiglione legato alla zootecnia di Fieragricola rientra nella ormai consolidata collaborazione tra l’evento fieristico di Bastia Umbra e le più importanti vetrine nazionali e non solo del settore.

Nel 2019 la rassegna ha superato i 450 espositori con oltre 100 mila visitatori in tre giorni.

Tra l’altro nelle stesse giornate di Agriumbria nella vicinissima Assisi si svolgerà l’evento promosso da Papa Francesco, The Economy of Francesco, voluto per i più giovani con la finalità di stringere un patto sostenibile sull’economia del futuro, elemento questo che sposa in pieno le finalità della storica fiera di Bastia che proprio sul ricambio generazionale e sulle opportunità dei giovani ha sempre puntato i riflettori.

Per l’edizione 2020 oltre alla parte espositiva, che come sempre sarà articolata nei vari settori d’interesse, dalla meccanizzazione alla tecnologia aziendale, uno dei punti forza della fiera si concentra sui ring esterni dove ancora una volta sono confermati i concorsi zootecnici dedicati alla Nazionale Razza Chianina (che torna come biennale), la Nazionale Razza Romagnola, la Nazionale Razza Charolaise e la Nazionale Razza Limousine che vanno ad aggiungersi agli altri appuntamenti dei concorsi nazionali, in stretta collaborazione con l’Associazione Italiana Allevatori, storico partner di Agriumbria.

Terzo anno per il salone nel salone, Milktec, spazio dedicato alla tecnologia per la filiera lattiero-casearia. In fiera verranno presentate dunque le ultime tecnologie sul fronte di macchine e attrezzatura per la mungitura e la lavorazione del latte.

Ci saranno poi le mostre e le rassegne zootecniche, gli altri saloni specializzati (Bancotec, Enotec, Oleatec) e le aree espositive nelle quali vengono proposte soluzioni di innovazione dei mezzi tecnici, saranno solo alcuni dei fulcri della fiera che nei giorni avrà anche un ricco programma di convegni, meeting e master di approfondimento pensati per mettere aziende, associazioni di categoria e mondo scientifico in un confronto unico.