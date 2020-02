UE, Dorfmann: Sostenere le aree rurali, priorità del PPE

Il presidio del Partito popolare europeo (PPE) è riunito in questi giorni a Salisburgo per discutere dei contenuti programmatici per i prossimi cinque anni. Questa serie di incontri, che va dal 6 al 7 febbraio, riunisce i capi delegazione dei soggetti politici che compongono il PPE.

In quanto capo delegazione, anche l’europarlamentare suditirolese Herbert Dorfmann prende parte a queste discussioni, che hanno l’obiettivo di definire la strategia per tenere alti i consensi a favore dei vari partiti di ispirazione popolare presenti un po’ in tutta Europa.

Partecipano alle riunioni anche il capogruppo del PPE in Parlamento europeo, Manfred Weber, e il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz.

Kurz è intervenuto sui salvataggi in mare e sulla tassa sulle transazioni finanziarie. Manfred Weber ha invece auspicato che la politica europea ritrovi lo slancio degli anni Cinquanta o Novanta del Novecento, quando vennero concepiti, rispettivamente, il progetto di integrazione e il grande allargamento a est.

Dorfmann ha commentato: “Per me il tema centrale di questi giorni è la direzione che vogliamo dare al bilancio dell’Unione europea negli anni a venire. Più nel dettaglio, mi impegno per garantire un adeguato finanziamento delle aree rurali e della collaborazione transfrontaliera”.