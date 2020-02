Dazi Usa, nessun aumento per i prodotti agroalimentari. Pericolo scampato per i vini italiani. Bellanova: risultati lavoro di squadra

Pericolo scampato. Non ci sono nuovi prodotti italiani sotto la scure dei Dazi Usa.

L’Italia tira quindi un sospiro di sollievo – soprattutto il vino – e sembra aver superato indenne almeno la revisione della lista dei prodotti che erano a rischio innalzamento delle imposte indirette che gli Stati Uniti avevano emanato nello scorso mese di ottobre dopo la sentenza del Wto (Organizzazione mondiale commercio) sul caso Airbus, colpendo tra gli altri anche l’agroalimentare italiano, con formaggi, ma anche alcuni salumi, agrumi e liquori.

Oggi gli Usa hanno deciso di non alzare i dazi al 25 per cento imposti lo scorso ottobre a vari prodotti europei (compresi il Parmigiano Reggiano ed il Grana Padano) ed hanno fatto solo lievi modifiche alla lista, rimuovendo ad esempio il succo di prugna ma aggiungendo i coltelli da cucina importati da Francia e Germania.

Bellanova soddisfatta “Il lavoro fatto in questi mesi ha dato i suoi frutti – ha dichiarato il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova -. L’agroalimentare italiano non compare nella lista dell’Ustr americana appena pubblicata dei prodotti soggetti a dazi. Abbiamo scongiurato il rischio che le nostre eccellenze subissero danni irreparabili.

Nell’incontro avuto con il Segretario all’Agricoltura Usa Perdue il 30 gennaio scorso lo avevo ribadito a chiare lettere: tenere l’agroalimentare italiano fuori dalla vicenda Airbus. E avevo registrato condivisione e disponibilità.

Oggi raccogliamo i risultati dell’impegno messo in campo e di un grande lavoro di squadra. In Italia e in Europa. Il che ci conferma in quello che affermiamo da mesi: azione di sistema vuol dire anche capacità e autorevolezza in Europa e presidio costante dei tavoli europei”.