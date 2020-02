Bonifiche Ferraresi, conclusa la sottoscrizione integrale (100%) dell’aumento di capitale. In totale risorse aggiuntive per 166milioni di euro

B.F. S.p.A. (la “Società”) rende noto che, in data 14 febbraio 2020, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (“Fondazione CRL”) – in aggiunta all’impegno irrevocabile di sottoscrizione del 20 novembre 2019, adempiuto in data 20 dicembre 2019 mediante esecuzione del relativo versamento (già oggetto di comunicazione al mercato) – ha assunto un ulteriore impegno irrevocabile di sottoscrizione di n. 196.081 azioni, per un controvalore complessivo di Euro 500.006,55, relativo all’aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, c.c. e in via scindibile, per un ammontare complessivo di massimi Euro 45.000.000 (di cui massimi Euro 17.647.058 da imputarsi a titolo di capitale sociale e massimi Euro 27.352.941 da imputarsi a titolo di sovrapprezzo) e un prezzo d’emissione unitario pari ad Euro 2,55, approvato dall’assemblea degli azionisti della Società in data 20 dicembre 2019 e già parzialmente eseguito (l’“Aumento di Capitale in Denaro”). Fondazione CRL ha inoltre contestualmente assunto l’impegno a non cedere le azioni che le verranno assegnate per un periodo non inferiore a dodici mesi.

Si comunica inoltre che in data odierna, in attuazione degli impegni irrevocabili di sottoscrizione assunti, rispettivamente, da Enpam – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (“ENPAM”) e Fondazione CRL, risultano essere stati eseguiti versamenti a liberazione dell’Aumento di Capitale in Denaro per l’importo complessivo di Euro 2.000.005,80 (di cui Euro 784.316,00 da imputarsi a titolo di capitale e Euro 1.215.689,80 da imputarsi a titolo di sovrapprezzo). In particolare:

ENPAM ha eseguito, in data 13 febbraio 2020, un versamento di Euro 1.499.999,25 (di cui Euro 588.235,00 da imputarsi a titolo di capitale e Euro 911.764,25 da imputarsi a titolo di sovrapprezzo); e

Fondazione CRL ha eseguito, in data odierna, un versamento di Euro 500.006,55 (di cui Euro 196.081,00 da imputarsi a titolo di capitale e Euro 303.925,55 da imputarsi a titolo di sovrapprezzo).

Tenuto conto dei versamenti effettuati da ENPAM e Fondazione CRL e di quelli già oggetto di comunicazione al mercato in data 24 dicembre 2019, 10 gennaio 2020, 31 gennaio 2020 e 10 febbraio 2020, l’Aumento di Capitale in Denaro risulta sottoscritto per il suo intero ammontare massimo, pari a Euro 44.999.997,90, di cui Euro 17.647.058,00 da imputarsi a titolo di capitale ed Euro 27.352.939,90 da imputarsi a titolo di sovrapprezzo.

Per effetto dell’integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale in Denaro avrà luogo la modifica dell’art. 4 dello statuto sociale di BF nella parte relativa all’ammontare del capitale sociale e del numero delle azioni.

L’attestazione di avvenuta integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale in Denaro di cui all’art. 2444 c.c. sarà depositata per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ferrara nei termini e con le modalità previste dalla legge.