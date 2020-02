CUN Uova. I prezzi della settimana dopo la riunione del 17 febbraio 2020

Si è riunita oggi a Forlì la Commissione Unica Nazionale delle Uova in natura da consumo che ha formulato i seguenti prezzi:

uova allevate in gabbia arricchite in natura €/Kg: S – meno di 53 g. € 0,97 (+0,02); M – da 53 a 63 g. € 1,19 (+0,02); L – da 63 a 73 g. € 1,19 (+0,01). uova allevate a terra in natura €/Kg: S – meno di 53 g. € 1,08 (+0,02); M – da 53 a 63 g. € 1,35 (+0,02); L – da 63 a 73 g. € 1,35 (+0,01).

Cenni di rialzo per le uova in natura da consumo, i cui prezzi permangono su livelli superiori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con una crescita annua del 17% per le uova medie allevate in gabbia arricchita e dell’8% per quelle allevate a terra.

Prodotto Prezzo 17/02/2020 (€/kg) Variazione rispetto alla precedente settimana (€/kg) Variazione rispetto al 2019 (€/kg) Uova allevate in gabbie arricchite in natura – M – da 53 a 63 g. 1,19 0,02 0,17 Uova allevate in gabbie arricchite in natura – L – da 63 a 73 g. 1,19 0,01 0,15 Uova allevate a terra in natura – M – da 53 a 63 g. 1,35 0,02 0,10 Uova allevate a terra in natura – L – da 63 a 73 g. 1,35 0,01 0,11