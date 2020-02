Emilia Romagna. Da Assosementi gli auguri a Mammi: Lavoriamo insieme per mantenere la regione tra leader produzione sementiera

Assosementi, l’associazione che riunisce le aziende sementiere italiane, augura buon lavoro ad Alessio Mammi, nominato nuovo assessore con deleghe per agricoltura, agroalimentare, caccia e pesca nella giunta della Regione Emilia-Romagna appena rinnovata.

“Il settore sementiero italiano rappresenta da sempre un’eccellenza a livello europeo, ha dichiarato Giuseppe Carli, Presidente di Assosementi. In questo scenario l’Emilia-Romagna è una delle regioni leader per quanto riguarda la produzione sementiera, in particolar modo per il comparto delle sementi da orto, con oltre 10.000 ettari di superficie dedicata, e della barbabietola da zucchero, con oltre 5.000 ettari di superfici. È inoltre stata la prima regione a essersi dotata di una specifica normativa per la produzione di sementi di piante allogame, allo scopo di favorire una produzione competitiva e di elevata qualità. La nostra associazione garantisce la sua piena disponibilità al nuovo Assessore per proseguire l’ottimo lavoro di collaborazione portato avanti nel corso degli anni a tutela del comparto”.

Assosementi ringrazia Simona Caselli, Assessore all’agricoltura della giunta uscente, per l’attenzione dimostrata verso il settore sementiero e per il pregevole lavoro svolto in questi anni a favore di tutto il sistema agroalimentare regionale.

ASSOSEMENTI – Associazione Italiana Sementi – rappresenta a livello nazionale il settore sementiero: costitutori di varietà vegetali, aziende produttrici di sementi e aziende distributrici di sementi in esclusiva. Assosementi aderisce a ESA (European Seed Association), l’Associazione sementiera europea, e a ISF (International Seed Federation), la Federazione internazionale delle sementi.